Die Börse in London reagierte mit einem leichten Kursanstieg. Das Abkommen mit Japan ist eine Grundsatzvereinbarung, geschlossen von der Ministerin für Internationalen Handel, Liz Truss, und dem japanischen Außenminister Toshimitsu Motegi per Videokonferenz. Die Vereinbarung sei "in Rekordzeit und unter herausfordernden Umständen" verhandelt worden, sagte Truss in London.