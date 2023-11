Viele stellen sich das ja so vor: Einsam und allein sitzt man in seiner Garage oder stillen Kämmerlein. Getrieben von Unternehmergeist. Im Kopf eine bahnbrechende Idee. An dieser tüftelt man so lange genialisch herum, bis man freudig erregt "Heureka - Ich hab's gefunden" ruft. Ab dann stehen Investoren und Kunden Schlange. Gelder und Gewinne sprudeln nur so. Reichtum ist vorprogrammiert. Mehr Steve-Jobs- oder Bill-Gates-Klischee geht natürlich nicht und tatsächlich ist es in der Realität in den meisten Fällen völlig anders.