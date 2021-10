Wie andere strombasierte synthetische Kraftstoffe auch wird das E-Kerosin in Werlte aus Wasser und mit Hilfe von erneuerbarem Strom hergestellt. Im ersten Schritt produziert eine Elektrolyseanlage Wasserstoff. Daraus und aus Kohlendioxid (CO2) werden im zweiten Schritt langkettige Kohlenwasserstoffmoleküle zusammengesetzt - so wie man sie auch in fossilem Rohöl findet.



Der grüne Strom kommt bei der Anlage im Emsland von Windrädern in der Nähe. Für das CO2 gibt es drei Quellen: eine Biogasanlage sowie Lebensmittelabfälle. Zusätzlich wird es aus der Luft gefiltert. Alle drei Quellen sind klimaneutral, weil das Treibhausgas nicht aus dem Boden geholt und die Atmosphäre damit angereichert wird. Die Anlage hat eine Kapazität von 350 Tonnen synthetischem Rohöl im Jahr. Das liegt deutlich über dem Niveau von Versuchsanlagen.

Bildquelle: dpa