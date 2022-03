Habeck betonte die Verantwortung westlicher Staaten und auch Deutschlands gegenüber den Menschen in der Ukraine. Gleichzeitig stehe man als Bundesregierung auch in der Verantwortung gegenüber den Menschen im eigenen Land. Die Sanktionen gegen Russland seien bewusst so gewählt worden, dass sie Putins Regime möglichst hart träfen, so Habeck. Gleichzeitig seien sie aber bislang auch so gewählt worden, dass Deutschland sie als Nation lange durchhalten könne.