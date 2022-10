"Die großen Container-Reedereien beteiligen sich weltweit am Betrieb von Terminals, um zuverlässige Anlaufpunkte für ihre Schiffe zu haben und eine effiziente Containerlogistik auf ihren Routen zu erreichen", so Tschentscher zum ZDF. Cosco und andere Reedereien hätten bereits Beteiligungen in vielen europäischen Häfen. "Um im internationalen Wettbewerb auf der Höhe der Zeit zu bleiben, müssen auch in Hamburg Terminalbeteiligungen von Reedereien möglich sein", betonte Tschentscher. In einem Krisen- und Konfliktfall würden für den Investor keine zusätzlichen Handlungsoptionen entstehen.