In gängigen Schuhgrößen habe Herold seinen Kunden kaum mehr etwas anzubieten. Das habe es in der Branche so noch nie gegeben. Während der Krise registrierten Händler wie Sine einen reißenden Absatz an Wanderschuhen. Da Urlaube nur sehr eingeschränkt stattfinden konnten, haben viele Menschen den Spaziergang oder die Wanderung in heimischen Gefilden (wieder-)entdeckt.