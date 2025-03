Handelsverband rechnet 2025 mit 4.500 Ladenschließungen

Eine Ladenschließung in Schwerin

Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet in diesem Jahr die Schließung von deutschlandweit 4.500 Geschäften.

HDE-Präsident Alexander von Preen bezeichnete die Entwicklung in den Zeitungen der Funke Medien als "dramatisch". 2015 habe es bundesweit noch 370.000 Geschäfte gegeben. "Jetzt sind es nur noch um die 300.000."

Geschäftsaufgaben wegen zu hoher Ladenmieten

Der Leerstand in den Innenstädten werde seit den Jahren der Corona-Pandemie immer sichtbarer. Im vergangenen Jahr hätten bereits 5.000 Läden dichtmachen müssen, sagte von Preen.

Durch Anreize wie reduzierte Mieten konnten in Wipperfürths Innenstadt leerstehende Ladenlokale wieder bezogen werden.

Der Einzelhandel verzeichnet Anfang 2025 - nach zwei Minusjahren - wieder Wachstum. Trotzdem bleibt Skepsis bei den Händlern, so ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller.

Preen fordert Investitionsanreize

Aber auch die Städte müssten in die Pflicht genommen werden und stärker an ihrer Attraktivität arbeiten. Zudem müsse die nächste Bundesregierung dafür sorgen, dass sich private Investitionen wieder mehr rechneten, sagte von Preen. Dafür brauche es Anreize wie eine Sonderabschreibungsmöglichkeit für Investitionen.

"Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Investitionen in den Ladenbau, die Digitalisierung, in die Renovierung von Fassaden, aber auch der Einbau neuer Heizungs- und Klimatechnik steuerlich begünstigt werden könnten. Das würde es für den Unternehmer lukrativer machen und so würde privates Investitionskapital generiert werden."