Fachkräftemangel im Handwerk: So wollen Influencer das ändern

Deutschlandweit bleibt im Handwerk rund jede zweite Stelle unbesetzt: Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) fehlten bundesweit im Zeitraum von Juli 2023 und Juni 2024 dort rund 113.000 Fachkräfte - und der Bedarf an Handwerkern wächst weiter an. Um diesem Trend entgegenzuwirken, zeigen einige Handwerker ihren Berufsalltag in den sozialen Medien. Kann so die Suche nach dringend benötigtem Nachwuchs gelingen?