Handy-Ladekabel: Brüssel will eins für alle

Der US-Konzern will seinen Lightning-Anschluss behalten. Er wird in allen iPhones verbaut, aber auch in manchen Tablets wie dem aktuellen iPad 9 oder bei AirPod-Kopfhörern. Anfangs ging es vor allem darum, dass mit Lightning extrem flache Geräte staub- und wasserdicht gebaut werden konnten, was mit Micro-USB so nicht möglich gewesen wäre. Inzwischen gibt es mit USB-C aber eine brauchbare Alternative, die teilweise auch von Apple verwendet wird.



Hinzu kommt: Der Konzern erzielt Einnahmen mit seinem Programm "Made for iPhone/iPad". Dritthersteller von Lightning-Kabeln müssen ihre Produkte im MFI-Programm zertifizieren lassen.