Einkommen: Nur jede zehnte Frau ist Hauptverdienerin

In deutschen Paarhaushalten sind Männer überwiegend die Hauptverdiener.

Bei Paaren in Deutschland sind Männer nach wie vor meist die Hauptverdiener. Im vergangenen Jahr verdiente die Frau nur in jedem zehnten Paarhaushalt (10,3 Prozent) mehr als ihr Ehe- oder Lebenspartner, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bei mehr als der Hälfte (56,6 Prozent) der Beziehungen erzielte der Mann das höchste Einkommen im Haushalt.

Ein Grund für das Ungleichgewicht: Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit als Männer. Hat ein Paar Kinder, verschärft sich das Ungleichgewicht noch.

