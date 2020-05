In dieser Woche beraten erstmals seit der Corona-Krise die Steuerschätzer und versuchen abzustecken, wie sich die Pandemie auf die Staatskassen auswirken wird. Sie schätzen ab, mit welchen Einbrüchen bei den Steuereinnahmen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und seine Kollegen in den Ländern und Kommunen rechnen müssen. Am Donnerstag wird das Ergebnis der Schätzung verkündet.