Eine unabhängige Beratung lohnt sich in jedem Fall. Die Verbraucherzentrale bietet für diese Zwecke den sogenannten Eignungs-Check Heizung an. Die Beraterinnen und Berater geben Tipps, welche Anlage konkret für das entsprechende Haus am besten ist. Vor allem kennen sie sich im Dschungel der Förderungen aus. Der Eigenanteil liegt bei 30 Euro, einkommenschwache Haushalte werden kostenfrei beraten.