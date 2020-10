Caspar bewertete das ausdrücklich positiv: Darin sei durchaus der Wille zu erkennen, "den Betroffenen den Respekt und die Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie als abhängig Beschäftigte in ihrem täglichen Einsatz für ihr Unternehmen verdienen", so der Hamburger Datenschutzbeauftragte. Der Fall liegt in seiner Zuständigkeit, weil das Unternehmen seine Deutschlandzentrale in der Hansestadt hat.