Ein Blick ins Ausland zeigt einen klaren Trend: Häufige Katastrophen führen zu einem knapperen Angebot von versicherten Flutschäden. So geschehen in Großbritannien. Doch in Europa gibt es auch andere Beispiele.



Im Juni 2013 verwüstete eine verheerende Flut den französischen Pilgerort Lourdes. Innerhalb von acht Monaten war das Städtchen wieder vollkommen aufgebaut. Denn in Frankreich sind private Versicherungsunternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Kunden im Rahmen einer Versicherung gegen Sachschäden in einer Gebäude-, Hausrat- oder Kfz-Versicherung zwingend auch gegen Naturkatastrophen zu versichern.



In Spanien gibt es seit 1954 das Gesetz "Consorcio de Compensacion de Seguros". Jeder Spanier muss bei Gebäudeversicherungen und anderen auch eine Versicherung gegen "außergewöhnliche Ereignisse" abschließen. Diese deckt neben Naturkatastrophen auch soziale und politische Katastrophen wie Terroranschläge ab.



Einige europäische Länder verknüpfen die Versicherung mit Auflagen: Ohne Prävention, kein Geld im Schadensfall.