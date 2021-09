Was steckt hinter den Rekordpreisen für Gas?

Gas-Experte Heiko Lohmann sieht mehrere Gründe für den Preisanstieg beim Gas. So werde in der EU - besonders in den Niederlanden - weniger Gas produziert als noch vor einigen Jahren. Der Kern des Problems liegt seiner Meinung nach vor allem in Asien: Die nach der Corona-Krise wieder erstarkte Wirtschaft auf diesem Kontinent dürste nach Energie - das treibe die Nachfrage.