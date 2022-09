Bei der Deutschen Bank werden wie in vielen anderen Unternehmen auch die Raumtemperaturen gesenkt. Das will die Bundesregierung über eine Verordnung ohnehin erreichen. Die Deutsche Bank will aber auch ihr Immobilienportfolio verkleinern. So heißt es in einer Mitteilung von Anfang August: "Ende 2024 wird die Bank in Frankfurt und Eschborn 40 Prozent weniger Fläche haben als Anfang 2021." Das aber dürfte wohl nur mit mehr Homeoffice möglich sein.