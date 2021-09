Begleitet von Protesten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Internationale Automobilausstellung IAA Mobility in München offiziell eröffnet. Der Verkehrssektor könne und müsse viel zur Klimaneutralität beitragen, "und wir können viel davon hier in München sehen", sagte die Kanzlerin in ihrer Rede.