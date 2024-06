Ifo: Konjunktur auf Erholung - 0,4 Prozent Wachstum erwartet

Auch der weltweite Warenhandel und die globale Industrieproduktion dürften sich weiter erholen - das liegt vor allem auch an steigenden Investitionen, die durch eine Lockerung der Geldpolitik in den Industrieländern unterstützt werden. Das Forschungsinstitut rechnet nach einer ersten Runde im Juni noch mit zwei weiteren Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr.