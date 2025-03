IG Metall: Zehntausende demonstrieren für Industrie-Jobs

Bei einem bundesweiten Aktionstag haben Zehntausende Industriebeschäftigte in mehreren Städten für eine starke Industrie und sichere Arbeitsplätze in Deutschland demonstriert. Anlass sei eine sich zuspitzende Lage der Industrie in Deutschland und die wachsende Sorge um den Arbeitsplatz in den Belegschaften, wie die IG Metall mitteilte.

Sparprogramme, Stellenabbau, Schließungen

Mitgetragen wurde die Aktion auch von der Industriegewerkschaft IGBCE . Laut IGBCE beteiligten sich bundesweit auch mehr als 7.000 Beschäftigte aus energieintensiven Branchen wie Chemie, Metalle, Papier, Kunststoff, Glas oder Keramik an dem Aktionstag. IGBCE-Chef Michael Vassiliadis sagte in Hannover:

Mehr als 80.000 Teilnehmer an Kundgebungen

Unter dem Motto "Mein Arbeitsplatz. Unser Industrieland. Unsere Zukunft!" nahmen nach Angaben von IG Metall mehr als 81.000 Menschen an den Kundgebungen teil, wobei auch Auftritte bekannter Bands und Künstler eine Rolle gespielt haben dürften. So traten etwa die Band Donots und die Künstler Max Herre und Joy Denalane auf.

Die Veranstaltungen fanden in Hannover, Stuttgart, Köln, Frankfurt und Leipzig statt. Die IG Metall sprach von der größten öffentlichen Aktion der Gewerkschaft seit Jahrzehnten. An der Kundgebung in Hannover beteiligten sich laut IG Metall etwa 9.000 Menschen. In Köln gab es demnach etwa 23.000 Teilnehmende. Für Stuttgart wurde die Teilnehmerzahl mit 25.000 angegeben, für Frankfurt am Main und Leipzig jeweils mit 12.000.