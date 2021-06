Besonders stark stiegen die Preise für Wohnungen laut Bundesamt aber in Großstädten über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner (plus 11,3 Prozent), in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) mit zusammen genommen plus 11,1 Prozent sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen mit plus 11,3 Prozent.