Große Nachfrage und knappes Angebot sind Preistreiber in den Städten und besonders in den großen Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Für Eigentumswohnungen mit einer Größe von 60 bis 80 Quadratmetern und höherwertiger Ausstattung zahlt man in Frankfurt am Main im 2. Quartal 2020 durchschnittlich etwa 7.096 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.