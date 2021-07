Bei den Preisentwicklungen gab es deutliche regionale Unterschiede. Die höchste Preissteigerung gab es in Köln - dort stiegen die Preise für Bestands-Eigentumswohnungen um 6,6 Prozent auf 4.078 Euro pro Quadratmeter. Auch die Nachfrage war in Köln am größten, pro Inserat meldeten sich wöchentlich zehn Interessenten. Auch in Berlin und Hamburg stiegen die entsprechenden Preise um 4,8 Prozent. In Frankfurt am Main stiegen die Preise im 4,5 Prozent auf durchschnittlich 5.491 Euro pro Quadratmeter - die Mainmetropole zählte damit zu den teuersten Immobilienmärkten.