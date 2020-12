... ist Leiter des Life Sciences Center der Wirtschaftsberatungsgesellschaft EY in Mannheim. Von dort aus koordiniert der Molekularbiologe und Humanmediziner die Aktivitäten im Industriesegment Biotechnologie/Medizintechnik in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Naturwissenschaftler bringt er seit 2001 seine wissenschaftlich-technische Expertise in die Entwicklung von industriespezifischen Lösungsansätzen für die Beratung ein.

