Sitz der EU-Kommission.

Quelle: Verena Schmitt-Roschmann/dpa/Archiv

Für Hilfen in der Corona-Krise will die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten große finanzielle Spielräume lassen. Ausgaben zum Ausgleich wirtschaftlicher Folgen der Seuche sollen bei den europäischen Schulden- und Defizitregeln außen vor bleiben.



Das soll sowohl für direkte Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie gelten als auch für Finanzspritzen an Unternehmen und Krisenhilfen an Beschäftigte. Darüber hinaus will die Kommission auch billige Kredite für Unternehmen ermöglichen.