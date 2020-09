Ein Mann mit Atemmaske vor einer Börsenanzeige.

Quelle: Eugene Hoshiko/AP/dpa

An den Finanzmärkten in Tokio und Seoul haben die Aktienkurse deutlich zugelegt. An der asiatischen Leitbörse in Tokio stieg der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Dienstag um 1.204,57 Punkte oder 7,1 Prozent auf den Schlussstand von 18.092,35.



An der Börse in Seoul trieben neue Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung der Unternehmen und der Stabilisierung der Märkte die Kurse wieder nach oben. Der Leitindex Kospi kletterte um 127,51 Punkte oder 8,6 Prozent auf 1.609,97.