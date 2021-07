Container, die nicht abgeladen werden, weil Hafenarbeiter in Quarantäne sind, gestrandete Schiffe, Unwetter in Taiwan, Brände in Chipfabriken oder auch das Umleiten von Warenströmen nach China und in die USA führen dazu, dass sowohl Produzenten als auch Kunden auf ihre bestellte Ware häufig lange warten müssen.