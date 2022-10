Details zu den geplanten Energiepreisbremsen sind allerdings noch offen. Bisher hat die Bundesregierung eine Einmalzahlung auf den Weg gebracht: Im Dezember sollen die Gas-Abschlagszahlungen übernommen werden. "Also die oberste Priorität meiner Ansicht nach sollten jetzt kluge Zukunftsinvestition sein in die Menschen, in die Stabilität der Wirtschaft, aber eben auch in Klimaschutz und in andere Transformations-Technologien, damit die wirtschaftliche Transformation gelingt", sagte Fratzscher.