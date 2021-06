Weil diese Situation mit ihren unterschiedlichen Sondereffekten absehbar bestehen bleiben dürfte, rechnen die meisten Volkswirte in den kommenden Monaten mit einer weiter steigenden Inflation. In Deutschland wird dazu in den kommenden Monaten auch die Mehrwertsteuer beitragen. Denn die wurde krisenbedingt in der zweiten Jahreshälfte 2020 gesenkt. Die Normalisierung auf wieder 19 Prozent schlägt entsprechend erst in der Inflationsrechnung im zweiten Halbjahr 2021 zu Buche.