Warum die Inflation 2022 sinken könnte

Der errechnet sich, einfach gesagt, indem man vom Zins die Inflationsrate abzieht. So hat das Verbraucherportal Verivox ermittelt, dass der mittlere Zinssatz bei 2,99 Prozent liegt. Da die Inflation derzeit bei 5,2 Prozent liegt, beträgt der Realzins je nach Berechnungsmethode zwischen minus 2,1 und minus 2,2 Prozent. Gemessen an der heutigen Kaufkraft würden Kreditnehmer bei gleichbleibender Inflation am Ende also weniger Geld an die Bank zurückzahlen müssen, als sie sich heute geliehen haben.