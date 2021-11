Die Gründe für steigende Preise liegen auf der Hand: starke Nachfrage nach dem Ende der Lockdowns, Chaos in den Lieferketten mit Lieferengpässe bei wichtigen Produkten, steigende Rohstoffpreise, Energieknappheit, fehlende Arbeitskräfte in etlichen Branchen. Was Währungshüter jedoch wirklich fürchten, ist, dass sich diese vorübergehenden - wenn auch nicht unbedingt kurzfristigen - Faktoren in Form einer Lohn-Preis-Spirale im Wirtschaftssystem festfressen. Dann wäre Schluss mit "vorübergehend".