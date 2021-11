Sagen wir mal so - es hätte schlimmer kommen können mit der Inflation in diesem Monat. In diesen grauen und kalten Novembertagen mit anschwellender vierter Corona-Welle und abermals drohenden Einschränkungen für weite Teile der Wirtschaft muss man sich schon sehr bemühen, überraschend gute Nachrichten zu finden.