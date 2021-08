Das ist für manchen vielleicht leichter gesagt als getan, wie es so schön heißt, denn die Inflationsrate ist auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren geklettert. Im Juli lag sie in Deutschland bei 3,8 Prozent. Bereits am 29.07. hat das Statistische Bundesamt mit einer Schnellschätzung 3,8 Prozent Inflation prognostiziert, heute wurde diese Zahl für Juli 2021 nun bestätigt.