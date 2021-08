Die Jahressteigerungen der Tariflöhne lagen in den Jahren 2016 bis 2020 stets zwischen 2,0 und 3,2 Prozent. In der Industrie sorgte vor allem die 500 Euro schwere Corona-Prämie der Metall- und Elektrobranche im zweiten Quartal 2021 für einen überdurchschnittlichen Zuwachs von 2,8 Prozent. Auch am Bau (plus 2,5 Prozent) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (plus 2,4 Prozent) stiegen die Tarifgehälter überdurchschnittlich.