Warum die Inflation weiter steigen könnte

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juli beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte - die höchste Rate seit Einführung des Euros. In Deutschland scheint es jedoch, als hätte die Inflation ihren Scheitelpunkt erreicht: Den zweiten Monat in Folge schwächt sie sich zuletzt leicht ab. Das Statistische Bundesamt meldete am Donnerstag in einer ersten Schätzung für Juli einen minimalen Rückgang der Inflation von 7,6 auf 7,5 Prozent.