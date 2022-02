Inflation in den USA steigt auf 7,5 Prozent

Auch wenn das, was in den USA passiert, gefühlt noch weit weg ist, werden die Folgen in der einen oder anderen Form auch hierzulande zu spüren sein. In Erwartung steigender Leitzinsen sind seit Jahresanfang - von vielen kaum bemerkt - die Hypothekenzinsen bereits wieder leicht gestiegen. Wer also vorhat zu bauen oder eine Anschlussfinanzierung für seine Immobilie benötigt, merkt dies bereits jetzt.