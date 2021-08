Wer sich traut, könne aber auch in einen Aktienfonds Welt investieren: "Wer bislang keine Erfahrung mit Aktien hat, sollte höchstens 25 Prozent seines Ersparten dorthin lenken." Auch Hermann-Josef Tenhagen von Finanztip rät, Geld, das man nicht in zwei Jahren für eine größere Anschaffung benötige, in Aktien anzulegen. Geeignet seien Aktienindexfonds, die weltweit und über die Breite des Marktes investierten. So wird das Risiko geringgehalten.