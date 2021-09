Das wurde zwar in etwa so erwartet und der leichte Rückgang lässt einen minimal aufatmen, dennoch setzt sie die US-Notenbank Fed weiter unter Zugzwang. Denn über fünf Prozent Teuerung ist weit mehr, als die US-Notenbank anstrebt. Das sind nämlich rund zwei Prozent. Die US-Notenbank pumpt monatlich Milliarden Dollar durch Anleihenkäufe in den Geldkreislauf, um die Konjunktur anzukurbeln.