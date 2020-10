Bummeln ja, kaufen nein, das ist das Problem vieler Einzelhändler in deutschen Innenstädten. Seit Jahren sieht man schon dieses Phänomen, aussterbende Städte. Was zunächst nur in Kleinstädten in der Provinz sichtbar war, kommt nun auch in den Metropolen an. Es wird geschlendert und gefühlt, man informiert sich gerne vor Ort, aber dann kommt oft der Preisvergleich und der eigentliche Kauf erfolgt per Klick - im Internet!