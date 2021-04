Aber es funktioniert eben nach dem Prinzip Gießkanne: Hilfen für alle, auch für die, die schon vor der Krise in Schwierigkeiten steckten. Deswegen begrüßt auch Christoph Niering, Vorsitzender des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter in Deutschland, den Schritt ausdrücklich, denn es gebe Unternehmen, die zu Unrecht in den Genuss der Unterstützung gekommen seien: