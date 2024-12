Intel-Krise: Chef Gelsinger tritt zurück

Intel hat seit Längerem Probleme. Grund ist eine Serie von Fehlentscheidungen, die teilweise bis in die Zeit vor Gelsingers Aufstieg an die Konzernspitze 2021 zurückreichen. So hat der Konzern den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) verschlafen. Intel fehlt es an konkurrenzfähigen Produkten für diese rechenintensiven Anwendungen.