Chipfabrik-Bau auf Eis: Wohin mit den Intel-Milliarden?

Doch statt Freude über das unerwartete Geld löst die Entscheidung erstmal neuen Streit in der Ampel aus: Während Bundesfinanzminister Christian Lindner FDP ) am liebsten Haushaltslöcher stopfen würde, pocht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ) darauf, die Milliarden wie geplant im Klima- und Transformationsfonds zu belassen. Dem Sondertopf also, über den der Bund Klimaprojekte, aber auch Ansiedlungen von wichtigen Technologien fördert.