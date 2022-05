Wie in einem Seminar sitzen Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), sein Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) und Vertreter*innen der Stadt Magdeburg am Kopf einer U-förmigen Tischordnung. Die Delegation ist zu Gast beim amerikanischen Tech-Konzern Intel. Dieser hat sie auf seinen Campus in Leixlip bei Dublin eingeladen. Man will zeigen, was man kann.