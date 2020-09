Ein Patient wird bekommt eine OP-Narkose. Symbolbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Intensivmediziner klagen über einen massiven Preisanstieg in der Corona-Krise bei wichtigen Medikamenten. Gernot Marx von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin erklärt, große Sorge bereiteten neben der Knappheit an Verbrauchsmaterialien auch Engpässe und massive Preisanstiege um teils das Zwanzigfache bei wichtigen Narkosemitteln.



Die Möglichkeit, Kranke auf der Intensivstation zur Beatmung in "künstlichen Schlaf" zu versetzen, könnte so bald stark eingeschränkt sein.