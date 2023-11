2,6 Prozent der Deutschen ohne Internetzugang

Im Durchschnitt aller 27 EU-Staaten lag der Anteil der Menschen ohne Internetzugang bei 2,4 Prozent, 0,3 Prozentpunkte weniger als 2021. Am niedrigsten war der Wert im Jahr 2022 in Finnland (0,3 Prozent) und Luxemburg (0,4 Prozent), am höchsten in Rumänien (9,1 Prozent) und Bulgarien (8,1 Prozent).