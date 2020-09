In Argentinien gab es Ende 2019 eine Wahl - und einen friedlichen Machtwechsel. Der konservative Präsident und Unternehmer Mauricio Macri musste nach nur vier Jahren gehen - und hinterlässt eine Inflationsrate von 50 Prozent und einen gigantischen Schuldenberg. Auch Rekordkredite des IWF konnten die argentinische Wirtschaft nicht in die Gänge bringen. Die neue linke Regierung will nun viel Geld an die Armen verteilen - und so für Jobs und Wohlstand sorgen. Wie das alles bezahlt werden soll? Unklar.