"Insgesamt kann man sagen, dass hier die europäischen Werte in einem Investitionsabkommen, so weit es überhaupt möglich ist in diesem Investitionsabkommen, verankert worden sind", hieß es von deutscher Regierungsseite. "Es löst nicht alle kritischen Fragen, aber es ist ein großer Fortschritt."



Es sei in Fragen des Marktzugangs und anderen Bereichen "das ambitionierteste Abkommen, das China mit einem dritten Land hat". Es sei ein Dialog- und Umsetzungsprozess definiert worden, "der uns kontinuierlich erlaubt, mit den Chinesen in Kontakt zu bleiben", hieß es weiter. Vergleichbar sei dies nur mit Prozessen, die bislang in Freihandelsabkommen vereinbart worden seien. Mit dem Investitionsabkommen sei man auch "international anschlussfähig" an andere Abkommen.



Quelle: dpa