Iran-Israel-Eskalation verunsichert Ölmarkt

Ein Flächenbrand in der Region hat also durchaus Potential, den Ölpreis weiter in die Höhe zu treiben. Dies wiederum könnte in vielen Ländern die Inflation wieder anheizen. Nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) erhöht ein Ölpreisanstieg um 15 Prozent die weltweite Inflationsrate um 0,7 Prozentpunkte. Mit Risiken für die Wirtschaft.