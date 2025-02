IW: Deutschland bleibt drittgrößte Volkswirtschaft

Der Abstand zu Japan konnte laut IW trotz Rezession gehalten werden. (Symbolbild) Quelle: dpa

Die deutsche Wirtschaft hat trotz Rezession ihre Stellung als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt behauptet: Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) für die Nachrichtenagentur Reuters summierte sich das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr auf umgerechnet 4,66 Billionen Dollar.

Damit wurde das lange Zeit drittplatzierte Japan das zweite Jahr in Folge auf den vierten Platz verwiesen (gut 4 Billionen Dollar). Unangefochtene Nummer eins bleiben 2024 die USA mit einer Wirtschaftsleistung von 29,7 Billionen Dollar, gefolgt von China mit gut 18,9 Billionen Dollar.

Hohe Energiekosten, schwache Konjunktur - wie schon 2023 schrumpfte die deutsche Wirtschaft auch 2024. Zwei Minusjahre in Folge. 15.01.2025 | 1:28 min

Abstand zu China und USA wird größer

IW-Konjunkturchef Michael Grömling sagte Reuters:

Der Abstand zur viertgrößten Volkswirtschaft Japan konnte trotz Rezession in Deutschland nahezu gehalten werden. „ Michael Grömling, IW-Konjunkturchef

Bruttoinlandsprodukt schrumpft 2024 leicht ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Er fügte hinzu: "Beide Länder verlieren aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin den Anschluss an die beiden größten Volkswirtschaften China und USA."

Vier von zehn Unternehmen in Deutschland wollen 2025 Stellen abbauen. Die Stimmung in der Wirtschaft ist pessimistisch. Viele Verbände blicken mir Sorge in die Zukunft. 27.12.2024 | 1:39 min

Wohl auch 2025 Platz drei für Deutschland

Auch im laufenden Jahr könnte die Bundesrepublik ihre Stellung als weltweite Nummer drei verteidigen. Und das, obwohl das dritte Rezessionsjahr in Folge droht.

Bei einer moderaten Rezession wird Deutschland voraussichtlich auch 2025 den dritten Platz halten können. „ Michael Grömling, IW-Konjunkturchef

Japan wird von vielen Experten immerhin ein Wachstum von gut einem Prozent zugetraut. "Sofern keine großen Wechselkursverwerfungen auftreten, dürfte Deutschland diese Position halten - jedoch wie auch in den Vorjahren mit wachsendem Abstand zu China und den USA", sagte der IW-Konjunkturchef.

Deutschland und Indien wollen enger zusammenarbeiten. Dazu trafen sich Indiens Präsident Modi und Kanzler Scholz im Oktober in Neu-Delhi. 25.10.2024 | 1:49 min

Indien könnte Deutschland überholen

Mittelfristig könnte Deutschland von einem asiatischen Land abgelöst werden: Indien. "Unter der Annahme, dass sich die bereits bestehende Wachstumsdynamik in Indien nicht abschwächt und sich in Deutschland wieder ein schwaches positives Wachstum einstellt, wird Indien voraussichtlich am Ende dieser Dekade vor Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft sein", sagte Grömling.

"Dabei müssen natürlich die grundlegend unterschiedlichen Bevölkerungsgrößen und die Bevölkerungsentwicklung mitberücksichtigt werden." Am Ende des Jahrzehnts könnten in Indien rund 1,5 Milliarden und in China rund 1,4 Milliarden Menschen leben. "In Deutschland werden es mit voraussichtlich 84 bis 85 Millionen Menschen weniger als sechs Prozent der indischen oder chinesischen Bevölkerungsgröße sein", sagte der IW-Experte.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.