IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland auf Null

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland für das laufende Jahr um weitere 0,2 Prozentpunkte abgesenkt. In seinem am Dienstag in Washington vorgestellten Jahresbericht geht der IWF nun von einem Nullwachstum der deutschen Volkswirtschaft aus. Das ist das schwächste Wachstum aller führenden westlichen G7-Industriestaaten