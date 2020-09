So oder so: Auch um internen Kritiker entgegenzutreten, muss Källenius Daimler klarer positionieren. "Ich glaube was es jetzt wirklich dringend braucht, ist, dass jetzt mal ein Plan gezeigt wird." So sieht es die Chefredakteurin der Zeitschrift AutoMotorSport, Birgit Priemer. "Wohin will dieses Unternehmen? Für was steht Ola Källenius langfristig? Was sind seine eigenen Ideen? Wohin wird sich Mercedes entwickeln? Das ist, glaube ich, in dieser Umbruchsituation hin zu neuen Antriebskonzepten, ganz wichtig."